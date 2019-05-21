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Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares, sağlık bütçesi ve personel maaşlarındaki kesintiler nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı

MEKSİKO (AA) - Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares, sağlık sistemindeki bütçe kesintileri ve personel giderlerindeki azalma nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cazares, Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımladığı istifa mektubunda, Maliye Bakanlığının uyguladığı politikaların yanlış olduğunu belirterek, bakanlığın sağlık hizmetleri bütçesine ve personel giderlerine karışmasının bu hizmetlerin sunulmasına engel olacağını vurguladı.

Ülkedeki mevcut sağlık sistemini uçurumun kıyısında olarak tanımlayan Cazares, dolu bekleme odalarının, durdurulmuş altyapı projelerinin ve ilaç tedarikiyle ilgili sorunların bu durumu açık bir şekilde gösterdiğini bildirdi.

Cazares, sağlık bütçesindeki aşırıya kaçan kontroller ve kesintilerin insanlık dışı olduğunu ve bu durumdan en çok yoksul Meksikalıların etkileneceğini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise eleştirilere ve bakanlıklar arasındaki ihtilafa rağmen Maliye Bakanlığının performansından memnun olduğunu söylemişti. Obrador, "Maliye Bakanlığının herhangi bir bütçe açığı olmadığından emin olması gerekiyor ve ben bu politikayı destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cazares'in görevinden ayrılma kararının Devlet Başkanı Obrador'un göreve başladığı 1 Aralık 2018'den bu yana en önemli istifa kararlarından birisi olduğu ifade ediliyor.

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istifa Meksika Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu

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