Meksika uçağında türbülans nedeniyle yolcular hastanelik oldu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, Volaris Havayolu şirketine ait bir uçağın türbülansa girmesi paniğe neden oldu.
Havacılık yetkilileri, Guadalajara'dan Tijuana şehrine giden Airbus A320 tipi uçağın girdiği türbülans nedeniyle yaralanan 29 yolcudan 12'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Uçuş sırasında 34 bin feet yükseklikte türbülansa giren uçağın, Tijuana'ya yolculuğuna devam ettiği bildirildi.
Türbülans nedeniyle hastaneye kaldırılanlardan 8'inin yolcu, 4'ünün uçuş personeli olduğu kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan uçağın içinden çekilmiş görüntülerde, yaralı bir yolcunun koridorda sırt üstü yerde yattığı ve bir diğerinin elinin üzerinde kanayan kesikler görüldü.
Çocukların panik içinde ailelerine sarıldığı görüntülerin yer aldığı videoda, kabin ekibinin hoparlörden doktor çağırdığı duyuluyor.
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