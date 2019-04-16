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Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan göçmenler için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

Komisyon, Orta Amerika ülkelerinden gelen 8 bin 800 göçmenle ilgili önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Orta Amerika ülkelerinden gelen en az 8 bin 800 göçmenle ilgili önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, Orta Amerika'dan yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye geçmeyi amaçlayan en az 8 bin 800 göçmenin beş grup halinde ülkenin güneydoğusunda Chiapas eyaletindeki kentlerde bulundukları belirtildi.

Göçmenlerin çoğuna vize ya da geçiş izni için yaptıkları başvurularla ilgili bilgi verilmediği ifade edilen açıklamada, göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğuna işaret edildi.

Mapastepec kentindeki yaklaşık 3 bin 200 göçmene başvurularının sonuçlanmasının 6 ayı bulabileceğiyle ilgili bilgi verilmesinin ardından kentte protesto gösterilerinin düzenlendiği belirtildi.

İnsan Hakları Komisyonu, Tapachula kentinde yer alan 960 kişilik kapasiteye sahip merkezde yaklaşık 2 bin göçmenin kaldığını kaydetti.

En az 2 bin göçmenden oluşan başka bir grubun da Tapachula'dan ayrıldığı ve Huixtla'ya doğru ilerlediği ifade edildi. Yaklaşık bin 600 kişilik bir grubun da Guatemala'dan ülkeye giriş yaptığı ve Ciudad Hidalgo kentinde bulunduğu belirtildi.

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göçmen İnsan Hakları Komisyonu Meksika

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