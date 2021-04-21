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Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu

21.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Meksika ve Polonya’da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi.

Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu

Wall Street Journal’da yer alan haberde, Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya’daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.

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FİYATI 1000 DOLAR

Haberde, Meksika’da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar." dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

GEÇEN AY GÖZALTILAR YAŞANDI

Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika’da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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