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Meksika ve Uruguay'dan Venezuela'da muhaliflerle varılan anlaşmaya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Meksika ve Uruguay hükümetlerinin ortak açıklaması: - "Venezuela'nın içinden geçtiği zor duruma barışçıl çözüm bulunabilmesi için kabul edilebilir tek yol diyalog ve müzakeredir"

Meksika ve Uruguay, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümetin, ülkedeki siyasi krizi aşmak üzere muhalefet partilerinden bazılarıyla vardığı anlaşmayı desteklediklerini duyurdu.

Meksika ve Uruguay hükümetlerince yayımlanan ortak açıklamada, "Venezuela'nın içinden geçtiği zor duruma barışçıl çözüm bulunabilmesi için kabul edilebilir tek yol diyalog ve müzakeredir." ifadesi kullanıldı.

Diyalog çabalarının kapsayıcı, medeni ve barışçıl çerçevede yürütülmesi ve taraflar arasında güven inşa edecek gerçek demokratik çözümlere odaklanılması gerektiği vurgulandı.

İki ülke, şubatta yayımladıkları açıklamada, Maduro hükümetiyle muhalefet arasındaki görüşmelerde ara buluculuk yapmayı önermişti. Oslo ve Barbados'ta yürütülen görüşmelerde, Norveç ara bulucu rolü üstlenmişti.

- Maduro hükümeti ile muhalefet partileri arasındaki anlaşma

Venezuela'da hükümet ile muhaliflerin elindeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında 17 Eylül'de anlaşma imzalanmış ve diyalog masası oluşturulmuştu.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido'nun tepkiyle karşıladığı anlaşmada, Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yeni üyelerin atanması, Venezuela'nın hak iddia ettiği Esequibo bölgesindeki haklarının korunması ve bazı davalarda tutuklu yargılananların serbest bırakılması, petrol ürünlerinin gıda karşılığı satışı gibi hususlar yer almıştı.

Venezuela'ya uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasının talep edildiği anlaşmayla ayrıca iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) AN'ye geri dönmesine de karar verilmişti.

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ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido Meksika Uruguay Venezuela Venezuela'da muhaliflerle varılan anlaşma

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