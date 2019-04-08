HABER

Meksika, Venezuela krizinde arabuluculuk yapmaya hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 22:31 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, hükümet ve muhalefetin istemesi durumunda Venezuela krizinde arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Venezuela’daki siyasi krizde arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ve hem hükümetin hem de muhalefetin talep etmesi halinde bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, hükümet ve muhalefetin istemesi durumunda Venezuela krizinde arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Venezuela’daki siyasi krizde arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ve hem hükümetin hem de muhalefetin talep etmesi halinde bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirtti. Obrador, “Meksika’nın Venezuela’daki ihtilafa barışçıl bir yol aramaya açılan kapıları var. Yalnızca tarafların anlaşması gerekiyor. Bu durumda muhalefet grubunun kabulü olmalı. Her iki tarafın da istemesi gerek. Biz yardıma hazırız." dedi. Obrador, ülkesinin çok iyi diplomatlara sahip olduğunu belirterek Orta Amerika ülkelerinde barış anlaşmaları konusunda Meksika’nın oynağı rolü hatırlattı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce Meksika ve Uruguay’a muhalefetle bir diyalog başlatılması için yardım talebinde bulunmuştu.

PARTNER Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
CHP'li Öztrak: İtiraz, hislerle yapılmazCHP'li Öztrak: İtiraz, hislerle yapılmaz
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı mazbatasını aldıErdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.