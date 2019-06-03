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Meksika: ‘Vergiler Daha Fazla Göçe Neden Olabilir’

03.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

ABD ve Meksika arasındaki ticaret görüşmeleri kapsamında Washington’a gelecek heyetten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’yle göçmenlik konusundaki gerginliğin çözümü için anlaşmaya varılabileceğini söyledi

Meksika: ‘Vergiler Daha Fazla Göçe Neden Olabilir’

ABD ve Meksika arasındaki ticaret görüşmeleri kapsamında Washington’a gelecek heyetten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’yle göçmenlik konusundaki gerginliğin çözümü için anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Ebrard Washington’un getirdiği ek gümrük vergilerinin ABD’nin güney sınırına göçmen akışını önlemek konusunda yapıcı olmayacağını kaydetti.

Meksika Dışişleri Bakanı, Orta Amerikalı sığınmacıların ABD’den önce Meksika’dan resmi sığınma talebinde bulunmaları şeklindeki seçeneği de kesin bir dille eledi.

Meksika’nın ABD’deki Büyükelçisi Martha Barcena, ‘‘Müzakerelerimizin çok net bir sınırı var bu sınır da Meksika’nın onuru’’ ifadelerini kullandı.

Ebrard ayrıca yüzde 5 gümrük vergisi uygulamasının hem Meksika hem de ABD ekonomileri üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi. Bunun yarım milyon daha Orta Amerikalı’nın göç etmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD ve Meksikalı heyetler bu hafta Washington’da görüşmeler yürütecek. Başkan Trump Meksika’nın ABD’nin güney sınırına göçmen akışını önlemek için somut önlemler almaması halinde Meksika ürünlerine ek gümrük vergisi tehdidini hayata geçirmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Trump Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Aralarında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının da olduğu herkes Meksika’dan geliyor. Bunu durduracağız ya da onlarla birlikte iş yapmayacağız. Bu kadar basit’’ dedi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Meksika Ekonomi Bakanı Garciela Marquez Pazartesi günü başlayan görüşmelere başkanlık ediyor. Çarçamba günü de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrar bir araya gelecekler.

Ebrar bu görüşmede “katı olacağını ve Meksika’nın haklarını koruyacağını” söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise hükümetinin ABD hükümetinin dostu olduğunu belirtti ve Trump’ın dostu olarak kalmak istediğini söyledi. Obrador, iki ülke halklarının dostluğuna da dikkat çekti.

Obrador Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Güzel ve değerli arkadaşlığımızı kimsenin ve hiçbir şeyin bozmayacağına söz verelim’’ ifadesini kullandı.

Obrador gerilimin “zorlayıcı tedbirler” yerine diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu.

Trump geçen hafta Meksika’ya yönelttiği son tehdidinde ABD’nin Meksika’dan ithal edilen ürünlere 10 Haziran’dan itibaren yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını, bunu da 1 Ekim’den itibaren her ay arttırarak yüzde 25’e çıkartacağını söylemişti.

Trump Twitter’dan, vergilerin Meksika’dan ABD’ye yasadışı göç sona erene kadar devam edeceğini yazdı.

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