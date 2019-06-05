Meksika Vergilerden Kurtulmak İçin ABD'yi İkna Etmeye Çalışıyor

Meksikalı yetkililer Washington’da Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde Beyaz Saray’ı hükümetin göçmen akışını önlemek için yeterince önlem aldığına ikna ederek ABD’nin ek gümrük vergisi tehdidinden kurtulmayı umuyor. Görüşmelere Başkan Yardımcısı Mike Pence ev sahipliği yapıyor. Amerikalı yetkililer ülkelerine Meksika’yla olan güney sınırından giriş yapmaya çalışan, çoğu Orta Amerikalı ailelerin sayısının artması nedeniyle son yıllarda oluşan büyük yoğunluktan şikayetçi. Aileler ve yanında ebeveyni olmayan küçük yaştakiler, ülkelerindeki şiddet olayları ve yoksulluktan kaçmak için sığınma talebiyle Amerika’nın güney sınırına geliyor. Göç ve göçmenler, Başkan Trump’ın 2016 Başkanlık seçimi kampanyasının ana konularındandı. Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Meksika’nın Amerika’ya göçmen akışını durdurmak için daha katı önlemler almaması halinde bu ülkeden alınan tüm ithal ürünlere gümrük vergilerini yüzde 5 oranında arttıracağını ve yıl içinde vergileri kademeli olarak yüzde 25’e kadar çıkartacağını açıklamıştı.

Normandiya Çıkarması’nın 75’inci anma etkinlikleri için İngiltere’de bulunan Trump, Salı günü yaptığı açıklamada vergilerin ilk kısmının gelecek hafta yürürlüğe konacağını belirtmişti. Trump Cumhuriyetçi Parti içinden de Meksika’ya gümrük vergilerinin arttırılması konusunda muhalefetle karşılaşıyor. Birçok Kongre üyesi bunların sınır ötesi ticareti, Amerikalı şirketleri ve tüketicileri olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. Kongre üyeleri Beyaz Saray’ı bu yılın başında, Trump’ı acil durum ilan ederek çeşitli devlet fonlarını sınırda bariyerlerin yenilenmesi ve inşasına yönlendirmesi konusunda aldığı desteğin aynısını almayı beklememesi konusunda uyarmıştı. Salı günü Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleri arasında yapılan toplantının ardından gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson ‘‘Gümrük vergilerinden memnun değiliz. O yüzden aynı desteği vereceğimiz sanılmasın’’ diye konuştu. Trump’ın gümrük vergileri tehdidi gelecekte Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerine Kanada, Meksika ve ABD arasında yapılacak üçlü bir ticaret anlaşması olasılığının da sorgulanmasına neden oluyor.