Meksika'da 2014 yılında kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika, Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) ile anlaşma imzaladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, imza töreninde yaptığı konuşmasında, 2014 yılında Ayotzinapa bölgesindeki öğretmen okulundan kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilen ve sonrasında kendilerinden haber alınamayan 43 öğrencinin akıbetini belirlemek üzere, Meksika hükümeti tarafından yürütülen çalışmalara BMİHYK'nın rehberlik ve teknik destek sağlayacağını aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin konuya ilişkin çalışmalarını övgüyle anlatan Bachelet, bu sürecin ülkedeki adalet sisteminde derin değişiklikler yapmak için bir fırsat olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, ofisinin, konuya ilişkin soruşturmalarda ilerlemeye katkı sağlamakta tereddüt etmeyecek bir müttefik olacağını kaydetti.