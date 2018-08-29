Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenci hakkında yürütülen soruşturmaya olan inancını dile getirdi.

Twitterdan yayınlanan kısa bir videoda Devlet Başkanı Nieto, 2014'te kaybolan öğrencilerin bir uyuşturucu karteli tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerinin büyük bir ateşte yakıldığını ortaya koyan soruşturmaya olan güvenini yineledi.

Soruşturmanın bulgularına ikna olduğunu belirten Nieto, "Şahsen, bunun neden olduğu acı ve aileler için ifade ettiği üzüntüyle birlikte, olayın maalesef soruşturmanın gösterdiği şekilde gerçekleştiğine inanıyorum." dedi.

Görev süresinin bitmesine 3 ay kalan Nieto, Meksika'nın güvenlik durumundan memnun olmayarak görevden ayrılacağını söyledi.

Nieto, "Ne yazık ki bu altı yıllık sürenin sonunda, suç oranlarında bir artış oldu. Meksikalılara, ülkenin her neresinde olursa olsun barış ve huzur verme hedefine ulaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıklamıştı.