Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenci hakkında yürütülen soruşturmaya olan inancını dile getirdi.
Twitterdan yayınlanan kısa bir videoda Devlet Başkanı Nieto, 2014'te kaybolan öğrencilerin bir uyuşturucu karteli tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerinin büyük bir ateşte yakıldığını ortaya koyan soruşturmaya olan güvenini yineledi.
Soruşturmanın bulgularına ikna olduğunu belirten Nieto, "Şahsen, bunun neden olduğu acı ve aileler için ifade ettiği üzüntüyle birlikte, olayın maalesef soruşturmanın gösterdiği şekilde gerçekleştiğine inanıyorum." dedi.
Görev süresinin bitmesine 3 ay kalan Nieto, Meksika'nın güvenlik durumundan memnun olmayarak görevden ayrılacağını söyledi.
Nieto, "Ne yazık ki bu altı yıllık sürenin sonunda, suç oranlarında bir artış oldu. Meksikalılara, ülkenin her neresinde olursa olsun barış ve huzur verme hedefine ulaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.
Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıklamıştı.
- İşkence iddiaları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.
Meksika hükümeti ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.
Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.
Hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.
Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.
Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.
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