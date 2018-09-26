Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika'da devlet başkanı seçilen ve aralık ayında göreve başlayacak Andres Manuel Lopez Obrador, yeni hükümetin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili soruşturmayı sürdüreceğini belirtti.

Obrador, başkent Meksiko'da kaybolan 43 öğrencinin ailesiyle görüştü.

Görüşmede yaptığı konuşmada Obrador, yeni kurulacak bir Hakikat Komisyonu'nun bu konuyu araştıracağını belirterek, bu komisyonun, göreve başlayacağı 1 Aralık'a kadar oluşturulması gerektiğini, aksi takdirde bunu kendisinin kuracağını söyledi.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, Hakikat Komisyonu'nun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıklamıştı.

- İşkence iddiaları

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin, şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.