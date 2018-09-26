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Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

Yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüleceğini söyledi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da devlet başkanı seçilen ve aralık ayında göreve başlayacak Andres Manuel Lopez Obrador, yeni hükümetin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili soruşturmayı sürdüreceğini belirtti.

Obrador, başkent Meksiko'da kaybolan 43 öğrencinin ailesiyle görüştü.

Görüşmede yaptığı konuşmada Obrador, yeni kurulacak bir Hakikat Komisyonu'nun bu konuyu araştıracağını belirterek, bu komisyonun, göreve başlayacağı 1 Aralık'a kadar oluşturulması gerektiğini, aksi takdirde bunu kendisinin kuracağını söyledi.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, Hakikat Komisyonu'nun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıklamıştı.

- İşkence iddiaları

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin, şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Meksika hükümeti ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp, cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

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Andrés Manuel López Obrador kaybolan öğrenciler Meksika

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