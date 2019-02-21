Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümetinin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye bir kez daha uluslararası uzmanları davet edeceği bildirildi.

Yetkililer, hükümetin kaybolan 43 öğrenciyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde uluslararası uzmanları bir kez daha ülkeye davet etmeye hazırlandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın, Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından denetleneceğini ifade etti.

Komisyonun, önceki hükümetin olayla ilgili görüşüne karşı çıkan geçen seferki bir grup uluslararası uzmanı tekrar görevlendireceği kaydedildi.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.