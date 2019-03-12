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Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye davet edilen uluslararası uzmanlar görevine başladı

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümetinin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye bir kez daha davet ettiği uluslararası uzmanlar çalışmalarına başladı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, uzmanların, olayla ilgili bilgilere "kısıtlama olmaksızın" erişebileceğini söyledi.

Komisyonun, önceki hükümetin olayla ilgili görüşüne karşı çıkan geçen seferki bir grup uluslararası uzmanı tekrar görevlendireceği kaydedilmişti.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

- İşkence iddiaları

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

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