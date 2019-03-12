Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümetinin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye bir kez daha davet ettiği uluslararası uzmanlar çalışmalarına başladı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, uzmanların, olayla ilgili bilgilere "kısıtlama olmaksızın" erişebileceğini söyledi.

Komisyonun, önceki hükümetin olayla ilgili görüşüne karşı çıkan geçen seferki bir grup uluslararası uzmanı tekrar görevlendireceği kaydedilmişti.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.