Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika'da İnsan Hakları Komisyonu, Guerrero eyaletinde 2014 yılında 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmalara katılan 200'den fazla polis memuru, savcılık yetkilisi ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Komisyon, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilere işkence yaptıkları ya da kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle 119 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hatalı soruşturmalar yaptığı iddia edilen 116 savcı, polis ya da yetkili hakkında da suç duyurusunda bulunan komisyon ayrıca yetkili makamlardan çoğu vakada adı geçen ilgililere disiplin cezası verilmesini talep etti.

Savcılar, suçlamalarla ilgili herhangi bir ceza davası açılıp açılmayacağına karar verecek.

Son haftalarda, sorgulama sırasında başına plastik torba geçirilmiş bir şüphelinin görüntülerine yer verilen bir video ortaya çıkmıştı.

Diğer yandan İnsan Hakları Komisyonu, şüphelilerin yasa dışı şekilde tutulduğunu ve avukatla görüşmelerine izin verilmediğini, delillerin yanlış kaydedildiğini veya kaydedilmediğini ve soruşturmayı yürütenlerin yetkilerini aştığını savunuyor.