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Meksika'da 2018'de cinayet vakaları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

Meksika'da 2018'de cinayet vakaları arttı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da geçen yıl cinayet vakaları yüzde 15 arttı.

Kamu güvenliği ajansından yapılan açıklamada, ülkede 2018'de cinayet vakalarının önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi.

Hükümet verileri, 2018'de savcıların 28 bin 816 cinayet soruşturması açtığını ortaya koyarken, bu sayının önceki yıl 25 bin 36 olduğu kaydedildi.

Her cinayet soruşturmasında birden fazla kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği dolayısıyla öldürülen kişi sayısının daha yüksek olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Ülkede Quintana Roo gibi bazı eyaletlerde şiddet olaylarında artış görüldü.

Cancun kentinin yer aldığı eyalette kaydedilen cinayet vakası 2017'de 359 iken, 2018’de 763'e yükseldi.

- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği, bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, 2017'nin ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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cinayet vakaları Meksika

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