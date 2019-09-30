HABER

Meksika'da 49 mahkumun öldüğü hapishane kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Meksika'da 49 mahkumun öldüğü hapishane kapatıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde 2016'da çıkan isyanda 49 mahkumun öldüğü Topo Chico Cezaevi kapatıldı.

Nuevo Leon eyaleti Valisi Jaime Rodriguez, Şubat 2016'daki isyanda 49 mahkumun öldüğü Topo Chico Hapishanesi'nin kapatılarak yerine park ve devlet arşivleri binasının yapılacağını bildirdi.

Rodriguez, hapishane içinde sauna, klima, buzdolabı, akvaryum, bar ve yemek standı olan lüks hücreler bulduklarını belirterek, önceki yönetimin hapishanenin kalabalık ve kontrolden çıkmış olduğunu bilmesine rağmen harekete geçmediğini ifade etti.

Topo Chico Cezaevi'nde 11 Şubat 2016'da Zetas uyuşturucu karteline bağlı iki grup arasında çıkan olaylarda 49 mahkum hayatını kaybetmişti.

İsyanın bastırılmasının ardından cezaevinde 200'den fazla silah ele geçirilmiş, bu nedenle bazı yetkililer gözaltına alınmıştı.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
Öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne-babası iddianame sonrası konuştuÖldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne-babası iddianame sonrası konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Nuevo Leon eyaleti Topo Chico hapishanesi Zetas uyuşturucu karteli

En Çok Okunan Haberler

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.