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  4. Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA/MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Santiago Ixtaltepec bölgesinin 5,9 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 27,4 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Oaxaca eyalet sivil savunma ajansı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede hasar meydana geldiğini belirtti ancak hasarın ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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deprem Oaxaca

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