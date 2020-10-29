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Meksika’da 59 kişilik toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Meksika’nın Salvatierra kentinde 59 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulundu.Meksika’da Guanajuato eyaletindeki Salvatierra kentinin Barrio de San Juan Mahallesinde toplu mezar bulundu.

Meksika’nın Salvatierra kentinde 59 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulundu.
Meksika’da Guanajuato eyaletindeki Salvatierra kentinin Barrio de San Juan Mahallesinde toplu mezar bulundu. İki hafta ihbar alan yetkililer 8 gün önce federal güvenlik kurumlarıyla arama çalışmaları başlattı. Yapılan incelemeler sonucu mezardan 59 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Meksika Ulusal Arama Komisyonu (CNB) Başkanı Karla Quintana, “Çıkarılan ve izlerini bulunan çoğu ceset gençlere ait. Çıkarılan cesetler arasında 10 ila 15 kadına ait cansız bedenler var” ifadelerini kullandı. Quintana, “Daha fazla toplu mezar olabilecek noktalar var. Bu nedenle arama çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.
Eyaletteki Arama Komiseri Hector Diaz ise 80’den fazla kişinin katıldığı 18 saatlik çalışmada 52 kazı yapıldığını söyledi.

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