Meksika'da 60 binden fazla kişi kayıp

Kayıpların büyük bir kısmının ya uyuşturucu çeteleri ya da çetelerle işbirliği yapan polisler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.Meksika'da hükümetin çoğu suç çetelerinin kurbanı olduğu tahmin edilen kayıplarla ilgili pazartesi günü açıkladığı rakamlar ülkedeki kayıp sayısının tahminlerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Hükümet, sayıları şimdiye kadar 40 bin olduğu tahmin edilen kayıp sayısının 60 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Kayıpların 1964 yılından bu yana kayıt altına alındığı Meksika'da hükümetin verilerine göre sadece geçen yıl 31 binden fazla kişi de öldürüldü. Cinayetlerin büyük bir kısmından uyuşturucu kartelleri ya da diğer suç çeteleriyle birlikte yolsuzluğa bulaşan güvenlik birimi elemanları sorumlu tutuluyor.

Resmi istatistiklere göre 61 bin 637 kayıptan yüzde 53'ü 15 ila 35 yaşlarında. Kayıpların yüzde 74'ü de erkek. Bu kişilerin büyük bir bölümünün eski Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı savaş ilan etmesinin ardından kaybolduğu da kayıtlara yansıyor.