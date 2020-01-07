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  4. Meksika'da 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da 60 binden fazla kişi kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Meksika'da kayıp kişilerin sayısı 60 binin üzerine çıktı.

Kayıpların büyük bir kısmının ya uyuşturucu çeteleri ya da çetelerle işbirliği yapan polisler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.Meksika'da hükümetin çoğu suç çetelerinin kurbanı olduğu tahmin edilen kayıplarla ilgili pazartesi günü açıkladığı rakamlar ülkedeki kayıp sayısının tahminlerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Hükümet, sayıları şimdiye kadar 40 bin olduğu tahmin edilen kayıp sayısının 60 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Kayıpların 1964 yılından bu yana kayıt altına alındığı Meksika'da hükümetin verilerine göre sadece geçen yıl 31 binden fazla kişi de öldürüldü. Cinayetlerin büyük bir kısmından uyuşturucu kartelleri ya da diğer suç çeteleriyle birlikte yolsuzluğa bulaşan güvenlik birimi elemanları sorumlu tutuluyor.

Resmi istatistiklere göre 61 bin 637 kayıptan yüzde 53'ü 15 ila 35 yaşlarında. Kayıpların yüzde 74'ü de erkek. Bu kişilerin büyük bir bölümünün eski Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı savaş ilan etmesinin ardından kaybolduğu da kayıtlara yansıyor.

Kayıp öğrenciler

Meksika'daki kayıplara dünya kamuoyunun ilgisi ise yaklaşık beş yıl önce Guerrero eyaletinde 43 üniversite öğrencisinin kaçırılması ve muhtemelen öldürülmesi sonrası yönelmişti. Yerel polislerin de adının karıştığı bu olay üzerindeki sır perdesi ise hâlâ aralanmış değil.

Meksika'nın yeni solcu devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador göreve gelirken kayıp öğrencilerin yakınlarına olayı aydınlatma sözü vermişti. López Obrador'un göreve geldiği 1 Aralık 2018'den yıl sonuna kadar geçen bir aylık sürede de 9 bin 164 yeni kayıp vakası kayıtlara geçti.

Kayıpları arama çalışmalarını hızlandırdıklarını açıklayan ülkenin İnsan Hakları Sekreteri Alejandro Encinas Rodrigez, 873 bölgede bin 124 cesedin bulunduğunu ve bu cesetlerden sadece yüzde 35'inin kimliğinin tespit edilebildiğini açıkladı. Meksika'daki arama çalışmaları Sinaloa, Colima, Guerrero ve Varacruz gibi organize suçların özellikle yoğun olduğu eyaletlerde yoğunlaşıyor. Ülkede sık sık kitle mezarları bulunuyor.

epd,Reuters,AP/HS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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