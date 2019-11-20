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Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

(AA)

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6.4 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) Meksika deprem

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