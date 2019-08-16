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Meksika’da 65 göçmen açlıktan ölmek üzereyken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

Meksika federal polisi, bugün Bangladeşli ve Sri Lankalı 65 yasa dışı göçmeni açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyken bulunduğunu açıkladı.Meksika’da yetkili makamlar, federal polisin bugün 65 yasa dışı göçmeni ele geçirdiğini açıkladı.

Meksika federal polisi, bugün Bangladeşli ve Sri Lankalı 65 yasa dışı göçmeni açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyken bulunduğunu açıkladı.
Meksika’da yetkili makamlar, federal polisin bugün 65 yasa dışı göçmeni ele geçirdiğini açıkladı. Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Meksika Körfezi’ne giden yolda yürüyen Bangladeşli ve Sri Lankalı göçmenlerin, bulundukları sırada açlık ve aşırı susuzluk nedeniyle ölmek üzere oldukları kaydedildi.
Federal Kamu Güvenliği Departmanı dün yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD sınırına ulaşmak için uzun ve karmaşık bir rotayı tekrar ettiklerini söyledi.

Yola 24 Nisan’da Katar’dan başladılar
Göçmenlerin, 24 Nisan’da Katar’daki bir havaalanından yola çıktıktan sonra Türkiye ve Kolombiya’ya uçtukları, oradan Meksika’ya ulaşmadan önce Ekvador, Panama ve Guatemala’dan geçtiklerini söylediği öğrenildi. Göçmenler, Meksika’ya vardıklarında ise Meksika Körfezi’ne dökülen Coatzacoalcos Nehri’nde botlarla ilerlediklerini ancak ABD sınırına yakın hiçbir noktaya gitmeyen nehirde neden böyle bir yol aldıklarına anlam veremediklerini söyledi.

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