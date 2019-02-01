HABER

Meksika'da 6,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

Meksika'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Meksika'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Chiapas eyaletine bağlı Tapachula bölgesine 16,2 kilometre uzaklıkta olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 67,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının, yakındaki Guatemala'da da hissedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Meksika

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.