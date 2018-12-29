Meksika'da 7 çocuk yangında hayatını kaybetti

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'da dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir mahalledeki evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti.
Meksiko savcılığından yapılan açıklamada, Iztapalapa Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında beşi 10 yaşından küçük 7 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ebeveynlerinin işe gittiği ve yangın sırasında çocukların evde yalnız olduklarının sanıldığı kaydedildi.
Yetkililer, yangının evin civarında ısınmak için yakılan ateşten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum