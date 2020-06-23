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Meksika'da 7,4 Şiddetinde Deprem

23.06.2020 22:41 | Son Güncelleme

Meksika'nın güneyinde Büyük Okyanus kıyısındaki Oaxaca eyaleti 7,4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Mexico City'de de hissedilen deprem nedeniyle birçok yerde insanlar sokaklara döküldü

Meksika'da 7,4 Şiddetinde Deprem

Meksika'nın güneyinde Büyük Okyanus kıyısındaki Oaxaca eyaleti 7,4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Mexico City'de de hissedilen deprem nedeniyle birçok yerde insanlar sokaklara döküldü.

İlk başlarda depremin şiddetini 7,7 olarak aktaran ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) daha sonra depremin 7,4 şiddetinde olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre henüz yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.

Üç tektonik levhanın kesişimi üzerinde yer aldığı için dünyanın en riskli deprem bölgelerinden biri kabul edilen Meksika'da 2017 yılında meydana gelen 7,1 şiddetindeki deprem sonucu başkent ve civarında 370 kişi yaşamını yitirmişti.

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