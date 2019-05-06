Meksika'da 90 göçmen gözaltı merkezinden firar etti

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Göçmen Enstitüsü, 5 bin 336 göçmenin Chiapas'ta barınaklarda kaldığını ve bunlardan bin 500'ünün sınır dışı edilmeyi beklediğini açıklamıştı.

Chiapas'tan ABD sınırına ulaşmayı hedefleyen yaklaşık 3 bin kişilik konvoya yönelik Pijijiapan kentinde, geçen ayın sonunda polisin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 400 göçmenin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Chiapas eyaletinin Tapachula şehrindeki Siglo XXI göçmen gözaltı merkezinden 90 Kübalı göçmenin kaçtığı belirtildi.

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde bir gözaltı merkezinde tutulan 90 Kübalı göçmen firar etti.

ABD sınır muhafızları önceki ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

