Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla mücadele

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guanajuato eyaletindeki bir rafinerinin yakınında dün bulunan patlayıcılar ve tehdit mesajına ilişkin, "Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız." dedi.

Obrador'un ülkedeki boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığına karşı başlattığı mücadele devam ederken, yetkililer dün Salamanca şehrindeki bir rafinerinin önüne park edilmiş kamyonetin içinde patlayıcılar ile biraz ilerisine bırakılmış tehdit içerikli bir mesaj bulunduğunu bildirdi.

Bir ordu sözcüsü, gece geç saatlerde askerlerin patlayıcıları güvenli şekilde imha ettiğini belirtti. Obrador sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, rafinerinin önünde bulunan patlayıcılar ile yakınında bulunan tehdit mesajının gözünü korkutamayacağını dile getirdi.

Lopez Obrador, "Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız. Adalet için mücadele eden birinin korkacak hiçbir şeyi yoktur." dedi.

Guanajuato'daki bir yakıt hırsızlığı çetesinin liderinden gönderildiği ileri sürülen ve rafineriden biraz uzakta asılı bulunan brandaya yazılı mesajda, Lopez Obrador'un tehdit edildiği ve bunun bulunan patlayıcılarla ilişkili göründüğü kaydedildi.