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Meksika'da alışveriş merkezi inşaatı çöktü: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

Meksika'da alışveriş merkezi inşaatı çöktü: 7 ölü

MONTERREY (AA) - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu en az 7 işçi hayatını kaybetti, kayıp 9 işçi aranıyor.

Belediye meclisi sekreteri Genaro Garcia, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Monterrey kentinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çöktüğünü belirterek, yapının çökmesi sonucu en az 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 15 işçinin yaralandığını söyledi.

Enkaz altında kaldığı sanılan 9 işçinin arandığını ifade eden Garcia, üç katlı yapının inşaatının ruhsatsız olduğunun belirlendiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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alışveriş merkezi çökme Meksika Monterrey

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