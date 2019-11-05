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Meksika’da Amerikalı Aileye Saldırı: Çoğu Çocuk En Az 9 Ölü

05.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

Meksika’nın Amerika sınırına yakın bir bölgede Amerikalı bir aileye mensup en az 9 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor. Saldırganlar henüz yakalanmadı ve olayın nedeni soruşturuluyor. ABD Başkanı, saldırının iki uyuşturucu kartelinin çatışması sırasında yaşandığını açıkladı

Meksika’da Amerikalı Aileye Saldırı: Çoğu Çocuk En Az 9 Ölü

Meksika’nın Amerika sınırına yakın bir bölgede Amerikalı bir aileye mensup en az 9 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor. Saldırganlar henüz yakalanmadı ve olayın nedeni soruşturuluyor. ABD Başkanı, saldırının iki uyuşturucu kartelinin çatışması sırasında yaşandığını açıkladı.

Kurbanlardan çoğunun, yıllar önce Meksika’ya yerleşen Mormon LeBaron ailesinin küçük yaştaki çocukları olduğu açıklandı.

Meksikalı yetkililer en az 3 kadın ve 6 çocuğun öldürüldüğü silahlı saldırının ülkedeki silahlı karteller tarafından yapıldığını ve bir çocuğun hala kayıp olduğunu açıkladı. Polis ekipleri kayıp çocuk için arama çalışmaları başlattı.

Amerikalı ailenin yakınları ölenlerin tamamının ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Meksika’nın ABD sınırına yakın bir bölgede düzenlenen saldırının ardından yaralı 6 çocuktan 5’inin Arizona’daki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırının ardından Twitter’dan açıklama yapan Amerika Başkanı Donald Trump, Utah’lı aile üyelerinin iki uyuşturucu kartelinin çatışmasının ortasında kalarak hayatını kaybettiğini, hala kayıp kişiler olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Meksika’nın uyuşturucu kartellerini dünya üzerinden silinmesi için açacağı savaşa ABD’nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Meksika’nın yeni seçilen cumhurbaşkanının kendisini aramasını beklediğini söyleyen Trump, “Karteller o kadar büyük ve güçlü hale geldi ki bazen bir orduyu yenmek için bir başka orduya ihtiyacınız vardır” dedi.

Amerika’da 1830’larda kurulan Mormon kilisesinin Alman kökenli mensupları 1920’lerde çok eşliliği terk ederek Meksika’ya yerleşti. Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon kilisesi, dünya çapında 15 milyondan fazla üyesi bulunduğunu belirtiyor.

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