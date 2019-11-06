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Meksika'da Amerikalı Mormon aileye saldırı: En az 9 ölü

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

Sonora eyaletindeki saldırının bir uyuşturucu karteli tarafından düzenlendiği öne sürülüyor. Meksikalı yetkililer saldırıda Rhonita Miller LeBaron adlı kadınla, 6 çocuğunun öldüğünü söyledi. Çocuklardan ikisi 6 aylık ikizler. Diğer çocuklardan biri 8, diğeri de 10 yaşında.

Meksika'da Amerikalı Mormon aileye saldırı: En az 9 ölü

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde bir uyuşturucu karteli tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıda bir Mormon aileye mensup en az 9 kişi öldü.

Meksikalı yetkililer saldırıda Rhonita Miller LeBaron adlı kadınla, 6 çocuğunun öldüğünü söyledi. Çocuklardan ikisi 6 aylık ikizler. Diğer çocuklardan biri 8, diğeri de 10 yaşında.

Kaçmaya çalışan 2 anneyle 10 çocuğuna da ateş açıldığı haber veriliyor. Yerel medya, olay sonrasında bölgede başka cesetler bulunduğunu ve ölü sayısının 12 olduğunu öne sürdü.

Ancak resmi makamlar henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Öldürülenlerden en az 6'sının ABD vatandaşı olduğu öğrenildi.

Rhonita Miller LeBaron'un kuzeni Julian LeBaron olayı bir "katliam" olarak niteledi.

Olay nasıl oldu?

Meksikalı yetkililere göre 3 anne ve toplam 14 çocuğu bir konvoy halinde Sonora'nın Bavispe kentinden komşu eyalet Chihuahua'nın La Mora kasabasına giderken silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırının ABD sınırındaki 2 eyalet arasında faaliyet gösteren bir uyuşturucu kartelinin mensupları tarafından gerçekleştirildiğine inanılıyor.

Sonora ve Chihuahua eyalet yönetimleri ortak bir açıklama yayımlayarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgeye takviye güvenlik güçleri gönderildiğini duyurdu.

Saldırı sonrasında bir SUV aracın tamamen yandığı ve anne ve çocuklarının yanarak can vermiş olabileceği belirtiliyor.

Saldırganların LeBoron ailesini başka birileriyle karıştırarak ateş açmış olması ihtimalinden de söz ediliyor.

Ailenin 20'nci yüzyılın ilk yarısında mensubu oldukları kilisenin çokeşliliğe karşı çıkmasından sonra ABD'den Meksika'ya yerleşen "Colonia LaBaron" cemaatinden oldukları belirtiliyor.

Bu cemaatin yerel uyuşturucu çetelerine direndiği ve büyük uyuşturucu kartellerini eleştirdikleri biliniyor.

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