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Meksika'da araçların içine gizlenmiş 1,7 milyon dolar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:17 | Son Güncelleme

ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bir kamyon ve iş makinesinin içine gizlenmiş 1 milyon 700 bin dolar ele geçirildi

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bir kamyon ve iş makinesinin içine gizlenmiş 1 milyon 700 bin dolar bulundu.

Eyalet emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, park halindeki kamyon ve iş makinesinin yanında şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin polisi görünce kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yakalanan şahsın yanındaki kamyon ve iş makinesinde yapılan aramada paketler halinde gizlenmiş 1 milyon 700 bin dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Meksika polisi, söz konusu paranın organize suç çetelerinin ABD'ye yaptıkları uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

- Meksika'nın "susturulmuş bölgesi" Tamaulipas eyaleti

Meksika'da Tamaulipas eyaleti suç oranlarının en yüksek olduğu yerlerden biri olarak biliniyor.

ABD sınırında yer alması nedeniyle uyuşturucu ve insan ticaretinin merkezlerinden birisi haline gelen Tamaulipas eyaleti, organize suç örgütlerinin ve çetelerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Eyalet, ismini ülkede öldürülen gazetecilerle de duyurmuştu.

77 yaşındaki gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez, geçen yılın başında, Nuevo Laredo kentinde, yakınlarının bulunduğu aracı kullandığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Yine aynı şekilde, haziran ayında silahlı saldırıya uğrayan bir gazetenin baskı editörü Juan Antonio Escamilla, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü Tamaulipas'ı "susturulmuş bölge" olarak nitelemişti.

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Meksika para kaçakçılığı suç Tamaulipas eyaleti

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