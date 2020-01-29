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Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:03 | Son Güncelleme

Meksika'da askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 28 asker yaralandı.

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Oaxaca kentinde otoyolda seyreden askeri araç devrildi.

Yetkililer, kazanın araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Kaza yerinde 5 asker yaşamını yitirirken, yaralanan 28 askerin de hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Askerlerin, eğitim faaliyetleri kapsamında Juarez kentine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ulusal Savunma sekreteri General Luis Cresencio Sandoval Gonzalez, askerlerin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. (AA)

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