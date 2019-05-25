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Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti.

Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın yerel saatle 13.45’te meydana geldiği belirtildi. Yangınla mücadeleyi desteklemek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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