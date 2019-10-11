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Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladığı belirtildi.

Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bar Guanajuato silahlı saldırı

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