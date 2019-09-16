Meksika'da bara silahlı saldırı: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı sırada silahlı kişilerce bir bara düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinin Villahermosa şehri yakınlarında bir barda, silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tabasco savcılığından yapılan açıklamada da Rio Tinto bölgesindeki barda düzenlenen saldırıda ölenlerin 3'ü kardeş 5 yetişkin erkek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayın tüm yönleriyle incelendiği kaydedildi.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlamaların dün gece geç saatlerde başladığı ülkede, Veracruz eyaletinin Xalapa şehri meydanında meydana gelen havai fişek kazasında da meydanda toplanan bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

