Meksika'da barış için silahlı gruplarla görüşüldüğü açıklaması

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümetinin ülkeye barışın getirilmesi için silahlı gruplarla görüştüğü bildirildi.

Meksika İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, "birçok grupla görüşmeler yürüttüklerini ve görüşülen bu grupların, şiddeti sürdürmek istemediklerini dile getirdiğini" belirtti.

Cordero, sözünü ettiği grupların, kuzeyde sınır eyaleti Tamaulipas'ın yanı sıra güney eyaletleri Guerrero ve Michoacan'da faaliyet gösterenler olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cordero'nun bahsettiği grupların, uyuşturucu kartelleri değil bölgede kendi kurallarına göre hüküm sürmeye çalışan yasa dışı silahlı gruplar olduğu kaydedilerek, "Federal hükümet, herhangi bir organize suç örgütüyle görüşmeler yapmıyor ve yapmayacak." ifadesi kullanıldı.

- EZLN, kontrolünü 11 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmişti

Meksika'da devrimci örgüt Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), Chiapas eyaletinde sözde "otonom" alanlar üzerindeki kontrolünü 11 bölgeyi kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.