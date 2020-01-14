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  4. Meksika'da bir çukurda 29 ceset bulundu

Meksika'da bir çukurda 29 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Meksika'da bir çukurda 29 ceset bulundu

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde bir çukurda 29 ceset tespit edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, El Mirador kentinde açılmış bir çukurdan 29 cesete ait parçaların çıkarıldığı belirtildi.

Jalisco Adli Bilimler Enstitüsü, 4 cesedin kime ait olduğunun tespit edildiğinin ve geri kalanlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen "Jalisco Yeni Nesil karteli" birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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29 ceset bulundu Jalisco eyaleti Meksika

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