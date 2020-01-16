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  4. Meksika'da bir çukurda 3 ceset bulundu

Meksika'da bir çukurda 3 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

Meksika'da bir çukurda 3 ceset bulundu

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletindeki bir çukurda 3 ceset tespit edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin Lagos de Moreno kentinde, kötü kokular üzerine olay yerine gelen polis ekibi bir çukurda 3 ceset buldu.

Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerin yakınlarında kurbanlara ait olduğu tahmin edilen elbiselerin bulunduğu da belirtildi.

Cesetlerin kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, aynı bölgede yaklaşık 1 yıl önce 37 ceset bulunduğu da açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen "Jalisco yeni nesil karteli" birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da, 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun da sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla kişinin de yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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