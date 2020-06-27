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  4. Meksika'da Bir Emniyet Müdürü Vuruldu Yol Kenarında 14 Ceset Bulundu

Meksika'da Bir Emniyet Müdürü Vuruldu Yol Kenarında 14 Ceset Bulundu

27.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Meksika’nın Zacatecas eyaletinde Cuma günü bir yol kenarında 14 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer cesetlerin battaniyelere sarılı halde yol kenarına atılmış olduklarını açıkladı

Meksika'da Bir Emniyet Müdürü Vuruldu Yol Kenarında 14 Ceset Bulundu

Meksika’nın Zacatecas eyaletinde Cuma günü bir yol kenarında 14 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer cesetlerin battaniyelere sarılı halde yol kenarına atılmış olduklarını açıkladı.

Ülkede son dönemde şiddet olaylarında artış yaşanırken bu kişilerin ölümlerine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı Fresnillo şehri ülkenin madenleriyle ünlü bir şehri olarak biliniyor.

Yetkililer her ne kadar Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina nedeniyle ülkede suç oranları azalsa da son günlerde yeniden bir artış görüldüğüne dikkat çekiyorlar.

Cuma günü başkent Mexico City Emniyet Müdürü de vurularak öldürüldü. Saldırıda iki koruma da hayatını kaybetti. Olaydan Jalisco Cartel’i sorumlu tutuluyor.

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