HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meksika’da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi

Meksika’da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi

23.02.2021 22:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir adam restoranda eşiyle yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan iki soyguncuya silahıyla karşılık verdi.Meksika’nın başkenti Mexico City’nin batısındaki Lomas de Chapultepec’te bulunan bir restoranda geçtiğimiz pazar günü eşi ile birlikte yemek yiyen adam soyguncuların hedefi oldu.

Meksika’da bir adam restoranda eşiyle yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan iki soyguncuya silahıyla karşılık verdi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin batısındaki Lomas de Chapultepec’te bulunan bir restoranda geçtiğimiz pazar günü eşi ile birlikte yemek yiyen adam soyguncuların hedefi oldu. Çiftin masasına yaklaşan 2 soyguncu, adama silah doğrultarak telefonunu ve saatini istedi. Bunun üzerinde adam, silahını çekerek soygunculara ateş açtı. Silahlı soyguncunun adama karşılık vermesi sonucu çatışma çıkarken, çevrede bulunanlar ise panikle koşmaya başladı. Açılan ateş sonucu soyguncular olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Polis, olay yerinden kaçan soyguncuların arandığını ve 1 soyguncunun çatışmada yaralandığını aktardı. Olaya ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Ordu'da koronavirüs kararları: Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 5 yaralı

Dehşet! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.