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  4. Meksika'da bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı

Meksika'da bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı

11.02.2020 06:05 | Son Güncelleme

Meksika'nın prestijli sanat fuarlarından Zona Maco'da bir sanat eserini parçalayan sanat eleştirmeni Avelina Lésper, bunun kazara gerçekleştiğini söyledi ve özür diledi. Başkent Mexico City'deki OMR Galerisi'nde sergilenen ve Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait enstelasyona 20 bin dolar değer biçiliyordu.

Meksika'da bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı

Meksika'nın prestijli sanat fuarlarından Zona Maco'da bir sanat eserini parçalayan sanat eleştirmeni Avelina Lésper, bunun kazara gerçekleştiğini söyledi ve özür diledi.

Başkent Mexico City'deki OMR Galerisi'nde sergilenen ve Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait enstelasyona 20 bin dolar değer biçiliyordu.

Enstelasyon, içinde futbol topu ve kuş tüyü gibi rastgele nesnelerin yer aldığı bir camdan oluşuyordu.

Lésper, eseri hiç beğenmediğini ve bu yüzden önüne boş içecek kutuları bırakmaya çalıştığı sırada eserin paramparça olduğunu söyledi.

Cumartesi günü gerçekleşen olayı bilinçli bir şekilde yapmadığını söyleyen Lésper, köşe yazdığı Milenio gazetesi tarafından paylaşılan videosunda, "Sanki eser onun hakkındaki fikirlerimi duydu ve düşüncelerimi hissetti" dedi.

https://twitter.com/Milenio/status/1226580004982661121

Instagram'da bir açıklama yayımlayan galeri ise olayın bir kaza gibi gözüktüğünü fakat Lésper'in tavrının profesyonellikten uzak olduğunu söyledi:

"Lésper eserin üzerine bir gazlı içecek kutusu yerleştirip fotoğrafını çekerek eseri eleştirmek için çok yakınına girdi ve bu eserin mahvolmasına yol açtı."

Olayın görgü tanığı olan Ekvadorlu ressam Pavel Égüez ise Lésper'in esere dokunmadığını söyleyerek onu savundu.

https://twitter.com/paveleguez/status/1226330541630337024

Galerinin Lésper'den eserin parasını isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor.

OMR Galerisi sanatçı ve fuarla konuştuktan sonra izleyecekleri yola karar vereceklerini söyledi.

Lésper ise Çevik ve Fesat Numaralar (Skandal ve Yolsuzluk Olmadan Saklanmak Üzere) adlı eseri tamir etmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Eserin sanatçısı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken OMR Galerisi eserin koleksiyonerler ve kurumlar tarafından büyük ilgi çeken bir eser olduğunu söyledi.

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