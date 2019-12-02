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Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 20:41 | Son Güncelleme

Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, güvenlik güçleri, Meksika Körfezi kıyısındaki Tabasco eyaletinde durdurdukları bir kamyonda, gama ışınıyla tarama yapan sensörlerle gerçekleştirdikleri kontrolde yükte bazı anormallikler tespit etti.

Bunun üzerine araçta arama yapan güvenlik güçleri, 1153 paket halinde yaklaşık bir ton kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Meksika Ulusal Savunma Sekreteryası'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silah ele geçirildiği belirtilmişti.

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1 ton uyuşturucu madde bulundu kokain Meksika

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