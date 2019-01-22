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Meksika'da boru hattındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

Tlahuelilpan kasabası yakınlarındaki boru hattında yaşanan patlamada ölü sayısı 93'e yükseldi

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı.

Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında cumartesi günü meydana gelen patlamada, yasa dışı şekilde delindiği öne sürülen boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede toplanan vatandaşlardan 93'ünün hayatını kaybettiğini, yaralı 46 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Ağır yaralı 2 kişinin ABD'nin Teksas eyaletinin Galveston şehrinde bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı musluk tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo'da bulunduğu belirtilmişti.

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmıştı. Bunun sonucu akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Geçen hafta Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istemişti.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
boru hattı Meksika

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