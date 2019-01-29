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Meksika'da boru hattındaki patlamada ölü sayısı 109 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

Meksika'da boru hattındaki patlamada ölü sayısı 109 oldu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Hidalgo eyaletinde geçen hafta sonu bir boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, ağır yanık tedavisi gören yaralıların çarşamba ve perşembe günleri yaşamlarını yitirmesi sonucu patlamada ölenlerin sayısının 109'a çıktığını açıkladı.

Alcocer, hastanelerde yaklaşık 40 yaralının tedavisinin sürdüğünü de kaydetti.

Başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında geçen cumartesi günü meydana gelen patlama sırasında vatandaşlar, yasa dışı şekilde delindiği öne sürülen boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede toplanmıştı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı musluk tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo'da bulunduğu belirtilmişti.

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmış, akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek, hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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109 ölü boru hattı Meksika

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