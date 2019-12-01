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Meksika’da çatışma: 14 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Meksika’nın ABD sınırına yakın Villa Union kentinde, uyuşturucu karteline mensup olduğu düşünülen kişilerle polis arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü.

Meksika’da çatışma: 14 ölü

Meksika’nın ABD sınırı yakınlarındaki Villa Union kentinde uyuşturucu karteline mensup olduğundan şüphelenilen bir grup ile polis arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, ABD sınırına 60 kilometre mesafedeki Coahuila eyaletinin Villa Union kentinde Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Coahuila Valisi Miguel Riquelme Solis, silahlı bir grubun Villa Union'daki yerel yönetim binasına ateş açtığını ve bunun üzerine eyalet ve federal düzeydeki güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğunu söyledi. Vali Riquelme Solis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden dördünün polis memuru olduğunu, olayda altı polisin de yaralandığını belirtti. Bazı belediye çalışanlarının ise kayıp olduğu kaydedildi. Vali, ölenlerden 10'unun da Kuzeydoğu Karteli üyesi olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin yeniden asayiş sağlanana kadar kentte kalacağını belirten Vali, “Bu grupların eyalet topraklarına girmesine izin verilmeyeceğini” vurguladı.

Yetkiler, olayın ardından 12 araç ile ağır silahlara ve mühimmata el konduğunu açıkladı.

Geçen yıl 36 bin cinayet işlendi

Meksika'nın kuzeyinde bir uyuşturucu karteline mensup olduğu tahmin edilen kişiler 4 Kasım’da ABD kökenli Mormon bir aileye saldırmış ve yaşı sekiz ay ile 11 arasında olan altı çocuğu ve üç kadını vurarak öldürmüştü.

Bu olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’dan uyuşturucu kartellerine karşı “savaş” açmasını isteyerek, ABD’nin bu konuda yardım edebileceğini söylemişti. Trump, uyuşturucu kartellerini “terör örgütü” olarak nitelendirerek, mücadeleyi artırmak istediğini de açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador ise ülkedeki uyuşturucu kartellerine karşı ABD’nin silahlı mücadelesine karşı çıkmıştı.

Meksika uzun yıllardır uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne oluyor. Ülkede uyuşturucu kartellerine karşı askeri operasyonların başlatıldığı 2006 yılından bu yana en az 250 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Yaklaşık 130 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl 36 bin cinayetin kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

AP,AFP,dpa/JD, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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