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Meksika'da çatışma: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Silahlı grup ile asker arasındaki çatışmada 6 sivil ve 1 asker öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde silahlı bir grup ile askerler arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü.

Bölge Güvenlik Birimi Sözcüsü Roberto Alvarez, silahlı bir grubun, askere ateş açması sonucu çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada, arada kalan 6 sivil ile 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Grubun neden askere ateş açtığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Guerrero eyaleti, ülkede uyuşturucu çetelerinin yoğun olmasıyla biliniyor.

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