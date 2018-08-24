Meksika'da çatışma: 7 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde silahlı bir grup ile askerler arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü.
Bölge Güvenlik Birimi Sözcüsü Roberto Alvarez, silahlı bir grubun, askere ateş açması sonucu çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada, arada kalan 6 sivil ile 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Grubun neden askere ateş açtığının henüz bilinmediği kaydedildi.
Guerrero eyaleti, ülkede uyuşturucu çetelerinin yoğun olmasıyla biliniyor.
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