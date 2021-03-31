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Meksika’da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü

31.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun’da Cessna 206 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Meksika’nın Quintana Roo eyaletine bağlı Karayip Denizi kıyısında yer alan Cancun’da Cessna 206 tipi bir uçak suya düştü.

Meksika’nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun’da Cessna 206 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Meksika’nın Quintana Roo eyaletine bağlı Karayip Denizi kıyısında yer alan Cancun’da Cessna 206 tipi bir uçak suya düştü. Bölgeye acil kurtarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin bulunduğu uçakta 1 kişinin olay yerinde, diğerinin ise kara çıkarıldığında ilk yardım uygulandığı sırada hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer 2 kişinin ise kazadan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.
Holbox’tan kalkan ve hava taksisi olduğu belirtilen uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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