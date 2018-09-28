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Meksika'da çete cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Meksika'da çete cinayeti

MEKSİKO (AA) - Meksika'da yaklaşık 100 kişilik çete, 1 dedektifi yakarak öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Hidalgo eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, çete üyelerinin, Metepec kasabasında polis karakoluna saldırdığı ve 1 dedektif ile 3 kişiyi esir aldığı bildirildi.

Açıklamada, çete üyelerinin, esir aldığı kişileri yumruk ve sopalarla dövdüğü, dedektifi ise benzin dökerek yaktığı belirtildi.

Dedektifin olay esnasında görevi başında olup olmadığı ve çete üyelerinin, bu kişinin dedektif olduğunu bilip bilmediği henüz netlik kazanmadı.

Dedektif ve diğer 3 kişinin, çocuk kaçırma planı yaptıklarına ilişkin söylentiler üzerine saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Meksika'da, yaklaşık bir aylık süre içinde, çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili yanlış söylentilere bağlı olarak 5 kişi öldürüldü.

Yetkililer, söylentilerin sosyal medya üzerinden yayıldığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk hırsızlığı Meksika

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