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Meksika'da çeteler arası silahlı çatışma: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Meksika'da çeteler arası silahlı çatışma: 9 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada en az 9 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde iki çete arasında çatışma çıktığı, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmanın uyuşturucu çeteleri arasındaki bölgesel hakimiyet mücadelesinden kaynaklandığı sanılıyor.

Ülkede geçen yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde işlenen cinayetlerin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı ifade edildi.

Meksika'da 1 Aralık 2018'de görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkent Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu ifade etmişti.

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çatışma çete Meksika

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