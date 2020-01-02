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  4. Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü

Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü

02.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Meksika'nın Cieneguillas kasabasındaki cezaevinde kalan mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda en az 16 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'da cezaevinde mahkumlar arasında silahlı çatışma çıktı, 16 kişi öldü

Meksika'nın Cieneguillas kasabasındaki cezaevinde kalan mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda en az 16 mahkum hayatını kaybetti.

Zacatecas eyaletindeki cezaevinde çıkan olaylarda 5 mahkum da yaralandı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren olaylarda, yetkililerin söylediğine göre, mahkumlar birbirine silahlar ve bıçaklarla saldırdı.

Çoğunlukla kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin yönettiği Meksika cezaevlerinde şiddet olayları sıklıkla yaşanıyor. Son olarak Ekim ayında başka bir cezaevinde çıkan olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetmişti.

Güvenlik yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kavga Salı günü yerel saatle 14:30'da başladı ve ancak 17:00'de kontrol altına alınabildi.

Bir mahkum elinde silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevinde yapılan aramada üç silah ve çok sayıda bıçak bulundu.

15 mahkum çatışma sırasında hayatını kaybetti. Bir mahkum da kaldırıldığı hastanede öldü. Ölüm sebepleri silahla vurulma, bıçaklanma ve ağır cisimlerle darbe alma olarak açıklandı.

Kavga sırasında hiçbir hapsihane görevlisi yara almadı.

Tartışmanın neden başladığı henüz bilinmiyor. Hükümet, kavganın sebebini ve silahların cezaevine nasıl sokulduğunu öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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