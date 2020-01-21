HABER
  4. Meksika'da cinayet sayısı 20 yılın rekor düzeyine ulaştı: 2019'da 35 bine yakın kişi öldürüldü

Meksika'da cinayet sayısı 20 yılın rekor düzeyine ulaştı: 2019'da 35 bine yakın kişi öldürüldü

21.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

2019'da Meksika'da işlenen cinayetlerin sayısı son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Resmi verilere göre, 130 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl toplam 34 bin 582 kişi öldürüldü. Uzmanlar, cinayet sayısındaki artışın geçmiş yıllardan farklı olarak sadece uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanmadığına dikkat çekiyor.

2019'da Meksika'da işlenen cinayetlerin sayısı son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Resmi verilere göre, 130 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl toplam 34 bin 582 kişi öldürüldü. 2018'de işlenen cinayet sayısı 33 bin 743 olmuştu.

Meksika'da cinayet sayısı beş yıldır sürekli artış gösteriyor. Ancak 2019'daki artış oranı yüzde 2,5 oldu. Bu oran, önceki yıllarda yüzde 17 ve 28 olmuştu.

Cinayetlerin büyük çoğunluğu uyuşturucu kartellerinin faaliyetleri ile bağlantılı görülüyor.

Devlet başkanlığı görevinde bir yılını dolduran Andres Manuel Lopez Obrador'un seçim kampanyasındaki baş vaatlerinden biri, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmaktı.

Obrador, yeni rakamları açıklarken hükümetinin şiddet olaylarını azaltmada başarılı olamadığını kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Basın toplantısında konuşan Obrador, "Çözemediğimiz ve uğraşmakta olduğumuz bir sorun bu. Güvenlik ve şiddet sorunu arttı, bunların kaynaklarına yönelik pek bir şey yapılamadı" diye konuştu.

Obrador, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmak üzere, uyuşturucu kartelleriyle askeri yöntemlerle mücadele etmeye öncelik veren eski hükümetlerden farklı bir strateji izleyeceğini açıklamış, ordu, donanma ve polis memurlarından oluşan bir Ulusal Muhafız Birliği kurmuştu.

Buna ek olarak gençlere yönelik eğitim ve istihdam programları, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele stratejileri oluşturuldu.

Ancak Başkan, bu stratejileri hayata geçirmenin zorluklarından daha önce de söz etmişti.

Meksika benzin kaçakçılığı

Farklı nedenler

Uzmanlar, cinayet sayısındaki artışın geçmiş yıllardan farklı olarak sadece uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanmadığına dikkat çekiyor.

Yetkililer, Guanajuato gibi eyaletlerde ana nedenlerden birinin benzin hırsızlığı olduğunu söylüyor.

Geçen yıl ayrıca kadın cinayetleri, insan kaçırma, insan kaçakçılığı ve gasp olaylarında da artış olduğu görülüyor.

Ülkede geçen yıl kadın cinayeti sayısı yüzde 10,3'lük bir artışla 1006'ya ulaştı.

8500'ü aşkın gasp olayı ise önceki yıla göre yüzde 29 artışa işaret ediyor.

PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
İranlı Milletvekilinden Trump'ı Öldürene Para Ödülü Açıklamasıİranlı Milletvekilinden Trump'ı Öldürene Para Ödülü Açıklaması
Tenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermediTenisçi muzu top toplayıcının soymasını istedi, hakem izin vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı milletvekili Hamza'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!

İdlib'de göç edenlerin sayısı 40 bini geçti

Korkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçti

Başına aldığı yumruk darbesiyle öldü! Kavga anı saniye saniye kamerada

Yumruk darbesiyle canından oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.